Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es laut Polizeibericht am Montag gegen 13.45 Uhr auf der L516, kurz nach dem Kreisverkehr in Maikammer. Ein vermutlich grüner Wagen der Marke VW fuhr aus dem Kreisverkehr und wollte weiter in Richtung Neustadt fahren, als er beim Verlassen des Kreisverkehrs ein wenig auf die Gegenfahrbahn geriet und den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs beschädigte. Der Verursacher fuhr weiter, den Schaden schätzen dir Beamten auf 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Telefon 06323 955-0, E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.