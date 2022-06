Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Autobahnzubringer B38 und L532. Ein 59-Jähriger wollte von Haßloch kommend an der Einmündung nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Ein unbekannter Fahrer, der von der A65 kam, setzte laut Bericht zunächst den Blinker, um nach rechts auf die L532 abzubiegen, tat dies jedoch nicht und fuhr geradeaus. In der Annahme, der andere Verkehrsteilnehmer würde abbiegen, fuhr der 59-Jährige in den Einmündungsbereich, wo es zum Zusammenstoß kam. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Eine Fahndung verlief laut Polizei ergebnislos. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um einen gelben Kleinwagen, der im Frontbereich auf der Beifahrerseite einen Unfallschaden aufweisen müsste. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Neustadt, Telefon 06321 8540, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de melden.