Hassloch. Die Polizei Haßloch sucht Zeugen zweier Diebstähle. Dabei zapften die Täter laut Polizeibericht in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch zwischen 23 und 4.45 Uhr in der Fritz-Karl-Henkel-Straße an zwei Orten Diesel ab.

In einem Fall waren die Tatobjekte mehrere Busse, die über Nacht in einem Busdepot vollgetankt abgestellt waren. Der Tankinhalt von sechs Bussen wurde fast vollständig entwendet. Bei zwei Bussen versuchten die Täter erfolglos, die Tankdeckel aufzuhebeln. Die Menge des gestohlenen Kraftstoffs schätzen die Beamten auf etwa 1500 Liter.

Im zweiten Fall handelte es sich um einen Lastwagen, der auf dem Parkplatz eines örtlichen Baumarktes abgestellt war. Es ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter den öffentlich zugänglichen Parkplatz nicht direkt, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen neben dem Parkplatz verlaufenden Feldweg ansteuerten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, entgegen.