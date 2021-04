Am Dienstag hatte die Polizei in Lindenberg einen jugendlichen Rollerfahrer kontrolliert, der unter Drogeneinfluss stand und keine Papiere für das nicht versicherte Fahrzeug hatte (wir berichteten). Nun hat die Polizei festgestellt, dass der Roller dem Fahrer nicht gehört. Er hatte den Roller in der Nähe des Dorfplatzes kurz zuvor unrechtmäßig an sich genommen. Die Eigentumsverhältnisse des sichergestellten Rollers konnten auch bei den weiteren Ermittlungen nicht geklärt werden. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Neustadt, 06321/8540, in Verbindung zu setzen.