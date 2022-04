Die Polizei sucht nach einem Unfall in Meckenheim einen der Beteiligten. Laut Polizeibericht hatten sich am Dienstag gegen 12.10 Uhr in der Haßlocher Straße, Höhe Hausnummer 4, in einer Engstelle zwei Fahrzeuge gestreift. Einer der Unfallbeteiligten setzte danach seine Fahrt unbehelligt fort. Am anderen Fahrzeug, einem Mercedes, entstand laut der Beamten ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen oder der zweite Beteiligte werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, in Verbindung zu setzen.