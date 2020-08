Ein seit sechs Jahren stillgelegtes Motorrad ist am späten Montagabend der Neustadter Polizei unter die Augen gekommen. Bei einer Kontrolle in der Talstraße überprüften sie einen 27-jährigen Neustadter. Bei genauer Betrachtung des am Motorrad angebrachten Kennzeichens wurde festgestellt, dass der Zulassungsstempel abgekratzt war, die Plakette der Hauptuntersuchung aus dem Jahr 2000 stammte und das Zweirad seit 2014 stillgelegt war. Der junge Mann gab an, dass ein Händler aus dem Raum Hauenstein ihm das Gefährt für eine Probefahrt überlassen habe. Das Motorrad wurde sichergestellt, weitere Ermittlungen laufen.