Eine Verkehrskontrolle am Samstagabend hat für einen 37-jährigen Schifferstadter weitreichende Konsequenzen: Als die Polizei den BMW um 23 Uhr in der Talstraße stoppte, konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Dazu schlug den Beamten laut Polizeibericht ein starker Cannabisgeruch aus dem Inneren des Fahrzeugs entgegen. Die Quelle war schnell gefunden: eine geringe Menge Cannabis, die sichergestellt wurde. Die Beamten bemerkten zudem, dass der 37-Jährige gerade unter Drogen zu stehen schien, was ein Drogenvortest bestätigte. Die Ermittlung ergab, dass der Mann den BMW ohne das Wissen der Halterin gefahren war. Auf ihn kommen nun mehrere Verfahren zu.