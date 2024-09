Die Neustadter Polizei wurde am Dienstag gegen 16.50 Uhr über eine Autofahrerin informiert, die, wie es in der Pressemitteilung heißt, „in unüblicher Fahrweise“ von der A65 über die Anschlussstelle Neustadt-Nord in die Branchweilerhofstraße fuhr. Bei der Kontrolle in der Schlachthofstraße stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei eine Konzentration von 1,65 Promille. Die Frau durfte nicht weiterfahren und musste ihren Führerschein abgeben. Ihr wurde zudem Blut entnommen.