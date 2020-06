Die Polizei hat am Sonntag nach einem Einsatz in der Wallgasse in Neustadt wegen Beleidigung und Bedrohung mehrere Strafanzeigen erstattet. Die Beamten waren wegen einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Familienvater und zwei Männern hinzugerufen worden. Wie die Polizei berichtet, spazierte der Familienvater mit seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern durch die Parkanlage in der Wallgasse, als zwei junge Männer auf ihren Fahrrädern die Kinder beinahe angefahren hätten. Als der Vater die Radfahrer zur Rede stellte, entwickelte sich ein Streit. Die Männer beleidigten dabei mehrfach die Familie. Die Polizei schritt ein und verhinderte damit eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten.