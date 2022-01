Die Neustadter Polizei hat in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht einen 25 Jahren alten Schifferstadter festnehmen können, der versucht hatte, in Geinsheim einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Anwohner der Geitherstraße hatten die Polizei informiert, weil sich eine unbekannte Person am dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht hatte und nach einem lauten Geräusch weggerannt war. Aufgrund der guten Personenbeschreibung durch die Zeugen entdeckte die Polizei den 25-Jährigen in der Umgebung des Tatorts. In seiner Nähe fanden die Polizisten Arbeitshandschuhe. Der 25-Jährige hatte zudem einen Joint dabei. Auf der Dienststelle in Neustadt wurden alle Personalien aufgenommen und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Danach wurde der 25-Jährige wieder entlassen.