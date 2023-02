Auf eine Verkehrsunfallflucht wies eine 61-Jährige laut Polizeibericht eine Streife am Montagmittag in der Schwesternstraße in Neustadt hin. Ein 60-jähriger Ludwigshafener hatte mit einem LKW zunächst das Fahrzeug der Frau und ein weiteres geparktes Auto beschädigt. Er setzte die Fahrt danach fort. Die Beamten trafen den Mann in der Klausengasse an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Sachschaden beträgt etwa 3300 Euro. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.