Der versuchte Betrug an einer Neustadterin ist ins Leere gelaufen. Doch kann die Polizei gar nicht oft genug über solche Fälle berichten.

Die 65-jährige Neustadterin hat genau richtig gehandelt: Als ein Anrufer ihre Bankdaten haben will, blockt sie vehement ab und verständigt die Polizei. Ebenso ein 86-Jähriger, der kürzlich einen Diebstahl durch ein Gaunerpärchen in seiner eigenen Wohnung vereitelt hat. Es gibt genügend solcher Fälle, in denen die vermeintlichen Opfer den Tätern nicht auf den Leim gehen.

Doch genauso gibt es noch immer gutgläubige Menschen, die von gewieften Anrufern oder E-Mail-Verfassern um ihr Geld gebracht werden. Nicht selten geht es um mehrere tausend Euro. Deshalb muss die Polizei vorbeugen und neben ihren Aufklärungskampagnen auch immer wieder über versuchte oder auch gelungene Betrugsfälle berichten.