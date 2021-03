Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag eine Geburtstagsfeier in Neustadt aufgelöst. Wie die Beamten mitteilen, meldeten Zeugen gegen 0.45 Uhr Partylärm aus einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Jost-Straße. Vor Ort hörten auch die Polizisten den Lärm und entdeckten beim Betreten des Hauses eine offene Wohnungseingangstür. Der 28-jährige Wohnungsinhaber gab gegenüber den Beamten an, den 18. Geburtstag seines Neffen zu feiern. Im Hinblick auf die Pandemie wurde die Party mit dessen Einvernehmen aufgelöst, die Feiernden mussten die Wohnung, in der sich elf Personen befanden, verlassen. Die Neustadter Stadtverwaltung wurde zur Ahndung der möglichen Verstöße gegen die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung benachrichtigt.