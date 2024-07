Am Mittwochmorgen hat die Polizei nach eigenen Angaben in der Talstraße kontrolliert. Zehn Autofahrer müssen in den kommenden Tagen noch einmal auf die Wache, weil sie „vorgeschriebene Dokumente und Gegenstände“ – gemeint sind wohl Führerschein, Verbandskasten und Co. – nicht dabei hatten. Ein 34-Jähriger aus Weidenthal musste indes seinen Autoschlüssel abgeben – er soll unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer gesessen haben. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, und die Führerscheinstelle wird informiert.