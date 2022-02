Die Polizei warnt vor Anrufern, die einen Decathlon-Gewinn versprechen und Daten abfragen. Am Mittwochnachmittag hatte eine Frau einen 60-Jährigen aus Ludwigshafen angerufen und ihm den Gewinn eines Gutscheins in Aussicht gestellt. Um diesen Gutschein zustellen zu können, fragte die Frau die Kontodaten des Mannes ab. Laut Polizei hat der 60-Jährige vorbildlich gehandelt, indem er antwortete, dass er an keinem Gewinnspiel teilgenommen habe und auch nicht bereit sei, seine Kontodaten bekannt zu geben. Laut Polizei beendete die Frau daraufhin das Gespräch. Woher die Anruferin seinen vollen Namen, seine Handynummer und seine Mailadresse gekannt hat, konnte sich der Mann nicht erklären. Er rief danach das Unternehmen Decathlon an, das ihm mitteilte, dass es mit diesen Anrufen nichts zu tun habe. Er sei bereits der sechste Anrufer, der deshalb anrufe, hieß es bei Decathlon. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche: „Wenn Sie einen entsprechenden Anruf bekommen, legen Sie einfach auf“, teilen die Beamten mit. Niemals solle jemand seine persönliche Informationen weitergeben, keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.