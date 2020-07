Ein etwas ungewöhnliches Anliegen hatte am Sonntagnachmittag eine 66-jährige Urlauberin aus Luxemburg. Bei einer Radtour war ihr in Neustadt eine Schraube am Sattel irreparabel gebrochen, weshalb sie die Polizeiinspektion aufsuchte und um Hilfe bat. Damit die Dame die Fahrt zu ihrem Urlaubsdomizil in Lachen-Speyerdorf fortsetzen konnte, wurde ihr ein Leihsattel zur Verfügung gestellt, den sie wenig später absprachegemäß wieder zur Dienststelle zurückbrachte. Über die schnelle und unkomplizierte Hilfe war die Urlauberin sehr dankbar.