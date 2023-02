Ein mitten auf der Branchweilerhofstraße stehender Mercedes mit laufendem Motor ist der Neustadter Polizei in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.50 Uhr aufgefallen. Als sie die 66 Jahre alte Fahrerin kontrollierte, wurde laut Bericht auch ein Atemalkoholtest fällig, der einen Wert von 1,63 Promille ergab. Daraufhin wurde der Frau auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zuvor war ihr Wagen umgeparkt und der Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt worden. Weil der Mercedes frische Unfallschäden aufwies, überprüfte die Polizei in der Nähe abgestellte Pkw, konnte aber nichts entdecken. Daher fragt sie nach Zeugen, die etwas gesehen haben oder mögliche beschädigte Fahrzeuge melden können. Vermutlich sei die 66-Jährige durch Mußbach und dann über die B38 Richtung Innenstadt gefahren. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.