Da staunten die Beamten am Donnerstagnachmittag nicht schlecht. Die Polizisten waren in einem Streifenwagen auf der L 530 aus Haßloch in Richtung Süden unterwegs, als ihnen laut Bericht ein 25-Jähriger aus Essingen auf seinem Gefährt auffiel. Das Besondere: Der Mann war auf einem elektrisch angetriebenen Einrad, einem sogenannten Monowheel, das bis 90 Kilometer pro Stunde erreichen kann, auf dem parallel verlaufenden Radweg unterwegs. Da das Kraftfahrzeug in Deutschland nicht zugelassen ist, wollten sie den Essinger kontrollieren. Der wiederum bog in einen Waldweg ab. Nach einer kurzen Verfolgung bewegten ihn die Beamten dazu anzuhalten. Sie stellten das Monowheel sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.