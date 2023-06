Reichlich Arbeit hatte die Neustadter Polizei am Donnerstagabend. Sie kontrollierte unabhängig voneinander drei Männer und fand jeweils Drogen, die dann direkt sichergestellt wurden. Los ging es um 20.50 Uhr in der Landwehrstraße mit einem 36-Jährigen. Er hatte Cannabis und ein Einhandmesser bei sich. Außer den Drogen wurde auch das Messer sichergestellt. Wenig später wurde der Dienststelle eine auffällige Person in der Martin-Luther-Straße gemeldet. Bei der Kontrolle des 42-Jährigen fanden die Polizisten einen Haschischbrocken. Kurz vor Mitternacht dann Fall Nummer drei: Ein 21-Jähriger wurde kontrolliert und wollte sein Cannabis hinter dem Polizeiauto verstecken. Die Polizisten sahen dies aber und konnten auch diese Drogen sicherstellen. Alle drei Männer müssen sich in Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.