Aus Fehlern nichts gelernt hat offensichtlich ein 40-Jähriger aus Neustadt, der am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Talstraße mit seinem Fahrrad einer Kontrolle unterzogen wurde.

Der Neustadter war bereits Anfang dieses Jahres wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen, so die Beamten in einer Mitteilung. Damals waren bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes mehrere Betäubungsmittel fest- und sichergestellt worden. Auch bei der Kontrolle am Donnerstag wurden Drogen sichergestellt: Der Mann händigte den Polizisten unter anderem Aphetamin aus.

Kontrolle führt zu Hausdurchsuchung

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Radfahrers wurde erneut Amphetamin, Ecstasy und Haschisch gefunden. Auf den Mann komme daher ein weiteres Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu, schreibt die Polizei. Zudem habe man die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.