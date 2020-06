Am Donnerstag kontrollierte die Polizei in Neustadt. Betroffen waren die Straßen vor der August-Becker-Grundschule und der Eichendorffschule. In der Sauterstraße wurde das Tempo, in der Amalienstraße der fließende Verkehr überwacht. Es gab zwölf Geschwindigkeitsverwarnungen, sechs Anzeigen wegen der Benutzung des Telefons, vier Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente oder Mängeln am Fahrzeug und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.