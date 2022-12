Die Polizei hat am Mittwochabend zwischen 19 und 20 Uhr in der Branchweilerhofstraße in Neustadt die Geschwindigkeit kontrolliert. Erlaubt sind dort 50 Kilometer pro Stunde. 77 Fahrzeuge wurden während der Stunde gemessen. Laut Polizei waren lediglich sechs Fahrer schneller als erlaubt unterwegs. Sie wurden wegen Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit verwarnt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 67 Kilometern pro Stunde.