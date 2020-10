Die Polizei hat am Dienstag an mehreren Stellen in Neustadt den Verkehr kontrolliert. In der 30er-Zone vor der Kindertagesstätte und der Realschule Plus im Böbig in der Landwehrstraße erwischten die Beamten nach eigenen Angaben zwischen 7 und 8 Uhr zehn Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 43 km/h. Die zehn Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Von 9.30 bis 11.30 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Bundesstraße 39 in Höhe des Geinsheimer Sportplatzes. Dort wurde 37-mal zu schnell gefahren. In einem Fall überschritt ein Fahrer die erlaubten 70 km/h um 51 km/h. Für den Raser wird ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und die Abgabe des Führerscheins für einen Monat fällig. Alle weiteren zu schnell Gefahrenen müssen größtenteils Buß- und Verwarnungsgelder bezahlen.