Bei Tempokontrollen der Polizei am Dienstag waren von 7.30 bis 8.40 Uhr in der Dammstraße nahe der Grundschule neun von 124 gemessenen Fahrern zu schnell mit ihrem Auto unterwegs. Drei von 33 waren es von 11.30 bis 12.10 Uhr in der Sauterstraße und sieben von 77 von 12.40 bis 13.30 Uhr in der Wittelsbacher Straße beim Leibniz-Gymnasium.