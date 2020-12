Die Polizei hat am Dienstag an mehreren Stellen in Neustadt den Verkehr kontrolliert. Von 142 ins Visier genommenen Fahrzeugen waren in der Branchweilerhofstraße fünf zu schnell unterwegs, der Schnellste wurde mit 78 bei erlaubten 50 km/h gemessen. In der Amalienstraße und der Landauer Straße wurden sechs Fahrer erwischt, die ihr Mobiltelefon nutzten und fünf weitere, die nicht (richtig) angeschnallt waren. Bei einer mobilen Kontrolle fiel ein in der Richard-Wagner-Straße abgestellter BMW auf, der nicht rechtzeitig zur fälligen Hauptuntersuchung vorgeführt wurde. Es stellte sich heraus, dass das Auto zur Zwangsentstempelung wegen fehlender Haftpflichtversicherung ausgeschrieben war.