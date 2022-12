Zwei betrunkene Autofahrer hat die Neustadter Polizei bei Kontrollen in der Nacht zum Sonntag erwischt. 1,17 Promille hatte ein 25-Jähriger, der um 0.40 Uhr mit seinem Polo in der Winzinger Straße unterwegs war. Die Polizei stellte Fahrzeugschlüssel und Führerschein sicher. Der Mann muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Genau ein Promille ergab der Test bei einem 35-jährigen Audi-Fahrer, den die Polizei kurz vor 4 Uhr in der Karl-Helfferich-Straße kontrollierte. Der Mann gab an, er habe lediglich zwei Bier getrunken. Allerdings stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest. Die Fahrzeugschlüssel wurden an einen Bekannten des 35-Jährigen übergeben. Außerdem muss er sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.