Obwohl die Polizei für die gesamte Region für den Silvesterabend und den Neujahrsmorgen Verkehrskontrollen angekündigt hatte, waren ein paar Unverbesserliche mit dem Auto unterwegs, obwohl sie zuvor bei Feiern Alkohol getrunken hatten. Wie die Neustadter Polizei mitteilt, kontrollierte sie am Neujahrsmorgen gegen 4.50 Uhr einen 18-jährigen Autofahrer in der Landauer Straße und konnte bei dem jungen Mann auch Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,9 Promille. Gegen 6.20 Uhr wurde ein 44-jähriger Autofahrer in der Ludwigstraße kontrolliert. Auch bei ihm hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass Alkohol im Spiel ist. Ein Test bestätigte dies: 0,5 Promille. Den beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei. Außerdem erwartet die Betrunkenen ein Bußgeld von bis zu 3000 Euro sowie ein Fahrverbot. Laut Polizei kommt auf den 18-jährigen Fahranfänger aufgrund der Trunkenheitsfahrt zusätzlich noch eine Verlängerung der Probezeit sowie ein Aufbauseminar zu.