Als unbelehrbar bezeichnet die Neustadter Polizei den 64-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, den die Beamten am Samstag gegen 12.15 Uhr in der Maximilianstraße kontrolliert haben. Der Neustadter konnte keinen Führerschein vorweisen. Darüber hinaus stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der Kradfahrer wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bereits Anfang Mai war er Polizisten aus dem gleichen Grund aufgefallen, sein Fahrzeug war beschlagnahmt worden. Der 64-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr verantworten.