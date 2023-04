Die Polizeiinspektion beteiligt sich an der europaweiten Schwerpunktwoche „Roadpol Speed“, bei der es vor allem um Geschwindigkeitsmessungen geht. Denn laut Polizei sind aggressive Fahrweise und überhöhte Geschwindigkeit weiterhin die Hauptursache für Unfälle. Mit vielen Kontrollen sollen Raser abgeschreckt werden. Von Montag bis Donnerstag hat die Neustadter Inspektion 14 Messstellen eingerichtet. Dabei wurden 2535 Autos gemessen: 174 von ihnen waren zu schnell unterwegs. Laut Polizei liegt die Beanstandungsquote somit bei 6,9 Prozent. Spitzenreiter war ein geblitzter Fahrer, der auf der K1 in Lachen-Speyerdorf mit Tempo 95 unterwegs war. Erlaubt sind dort 70 Kilometer pro Stunde. Die Neustadter Polizei kündigt zudem an, dass sie auch am Speedmarathon am Freitag teilnehmen werde. Kontrolliert werde vor allem dort, wo es Bürgerbeschwerden, Unfallhäufungen und Gefahrenstellen (Schulen, Kindergärten, Kreuzungen) gebe.