Weil er Schlangenlinien fuhr, fiel Passanten am frühen Dienstagabend bei Herxheim ein Autofahrer auf. Die alarmierte Polizei konnte aufgrund des Kennzeichens ausfindig machen, wo der Mann wohnt. Als er zu Hause in St. Martin eintraf, wurde er von der Polizei in Empfang genommen. Ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die am Dienstag gegen 18.30 Uhr zwischen Herxheim und Insheim unterwegs waren und durch den Autofahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben, 06323 9550, in Verbindung zu setzen.