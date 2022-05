Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Sonntagnachmittag einen 40-jährigen Neustadter aus dem Verkehr gezogen, weil er Drogen genommen hatte. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer in der Straße Ritterbüschel. Weil er sich auffällig verhielt, ordneten die Beamten einen Drogenvortest an, der positiv auf Amphetamin und THC reagierte. Der 40-Jährige musste in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben, die Schlüssel wurden einer Verwandten übergeben. Den Neustadter erwartet ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, die Führerscheinstelle wird informiert.