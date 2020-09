Die Polizei hat am Dienstagvormittag zwei Stunden lang an der B39 in Höhe des Sportgeländes vom SV Geinsheim die Geschwindigkeit gemessen. 23 Fahrer waren in der Tempo-70-Zone zu schnell unterwegs. „Spitzenreiter“ war ein Autofahrer mit 104 km/h. Die Fahrer müssen als Folge mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und zum Teil mit einem Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg rechnen.