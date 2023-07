Die Polizei sucht aktuell in einem Strafverfahren einen unbekannten Rennradfahrer, der vergangene Woche auf der L540 zwischen Altdorf und Neustadt-Duttweiler einen 59 Jahre alten Autofahrer genötigt haben soll, zum Überholen komplett die Gegenfahrbahn zu nutzen. Zudem soll er dem Autofahrer einen Vogel gezeigt haben. Von dem Rennradfahrer fehlt laut Polizei jede Spur. Hinweise an die Polizei in Edenkoben: Telefon 06323 9550. Die Polizei weist aufgrund dieses Falls darauf hin, dass außerhalb von Orten Radfahrer nur überholt werden dürfen, wenn der Autofahrer einen Mindestabstand von zwei Meter einhalten kann.