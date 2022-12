Zwei Rosenverkäuferinnen in der Neustadter Innenstadt haben die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Mehrere Bürger meldeten den Behörden, dass die Verkäuferinnen behaupteten, Spenden für die Tafel einzusammeln. Als Streifenpolizisten die 22 und 23 Jahre alten Frauen aus Südosteuropa am Wochenende ansprachen, konnten sie laut Polizeibericht keine Sammlungsgenehmigung vorweisen. Nun wird gegen sie wegen Betrugs ermittelt, sie sind aber wieder auf freiem Fuß. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, an Personen zu spenden, die keine entsprechende Genehmigung vorweisen können.