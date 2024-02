Ein 57-Jähriger Autofahrer, der einen täuschend echt aussehenden Schreckschussrevolver mit sich führte, ist in der Nacht zum Dienstag in Haßloch von der Polizei entwaffnet worden.

Gegen 2 Uhr hatten Polizeibeamte in der Lindenstraße ein mit zwei Männern besetztes Auto angehalten. Als der kontrollierende Beamte ans Auto herantrat, sah er auf dem Schoß des Fahrers in einem Holster einen Schreckschussrevolver liegen, dessen Mündung in Richtung Fahrertür zeigte. Der 57-Jährige wurde nach Angaben der Polizei sicherheitshalber mit erhobenen Händen aus seinem Auto zitiert und von einem der Beamten entwaffnet. Es stellte sich heraus, dass die beiden Männer von einer Fasnachtsveranstaltung gekommen waren. Der Fahrer hatte sich als „leichtbekleideter US-Polizist“ kostümiert und zu diesem Zweck die täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe dabei. Den dafür erforderlichen Kleinen Waffenschein konnte er allerdings nicht vorweisen. Sein Begleiter war als „römischer Legionär“ ebenfalls in freizügiger Verkleidung, führte jedoch keine Waffe mit sich.

Nach Angaben von Frank Hoffmann, Leiter der Haßlocher Polizeiinspektion, muss sich der 57-Jährige nun wegen einer Straftat verantworten, weil er die Schreckschusswaffe ohne die erforderliche Erlaubnis mit sich geführt hat. Hoffmann appelliert in solchen Fällen an den „gesunden Menschenverstand“: Was sich im Nachhinein vielleicht amüsant anhöre, habe einen durchaus ernsten Hintergrund und hätte auch ins Auge gehen können. Denn Polizeibeamte könnten im ersten Moment nicht unterscheiden, ob es sich um eine echte oder einen nur echt aussehenden Revolver handle. Hoffmann weist darauf hin, dass Polizeibeamte heute besonders sensibilisiert seien, wenn in der Öffentlichkeit Waffen getragen werden. Auch an Fasnacht sei das Führen von Waffen verboten.