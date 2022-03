Aktuell läuft im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz die Kontrollwoche Geschwindigkeit. Aus diesem Grund waren Beamte der Polizeiinspektion Neustadt am Mittwoch zwischen 14.50 Uhr und 16.06 Uhr mit einem Lasermessgerät in der Branchweilerhofstraße im Einsatz. Bei 432 erfassten Fahrzeugen, die in Richtung Nachtweide unterwegs waren, mussten sie sieben Verwarnung wegen zu schnellem Fahren aussprechen. Der rasanteste Verkehrsteilnehmer war mit 62 Kilometern pro Stunde im 50er-Bereich unterwegs. Außerdem beobachteten die Beamten drei Personen, die während der Fahrt unerlaubt das Mobiltelefon benutzten. Das Trio erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.