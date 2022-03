Zwei Personen unter Drogeneinfluss auf E-Rollern kontrollierten Beamte in Neustadt laut Polizeibericht. Bereits am Montag um 14.10 Uhr war einer Streife in der Talstraße ein 33-Jähriger aufgefallen, weil das Versicherungskennzeichen des E-Scooters aus dem vergangenen Jahr stammte. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, ein Vortest bestätigte den Konsum von Betäubungsmitteln. Der 33-Jährige aus Neustadt musste eine Blutprobe abgeben. Das Versicherungskennzeichen des E-Scooters wurde entfernt. Ähnlich erging es einem 22-jährigen Neustadter, der mit einem gemieteten E-Scooter am Dienstag um 17.15 Uhr in der Martin-Luther-Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Auch hier reagierte der Vortest auf Betäubungsmittel, sodass er die Beamten zur Blutprobe in die Dienststelle begleiten musste. Beide Männer erwartet laut Bericht ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.