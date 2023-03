Die Polizei hat am Freitagnachmittag in zwei Tempo-30-Zonen die Geschwindigkeit kontrolliert. In der Wittelsbacherstraße wurden zwischen 16.12 und 17.02 Uhr 25 Fahrzeuge gemessen. Zwölf waren laut Polizei zu schnell. Der Spitzenreiter wurde mit Tempo 47 geblitzt. Danach wurde zwischen 17.46 und 18.35 Uhr in der Straße Am Häuselberg geblitzt. Hier waren acht von zehn Fahrzeuge zu schnell. Der Spitzenreiter fuhr 49 Stundenkilometer.