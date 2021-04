Die Polizei hat bei drei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag 16 Temposünder erwischt. Zunächst wurde auf der B 39 an der Einmündung zur K 9 beim Mitfahrerparkplatz (Fahrtrichtung A 65) geblitzt. Erlaubt sind hier 70 Kilometer pro Stunde. 575 Fahrzeuge wurden zwischen 9.05 und 10.05 Uhr gemessen. Elf waren zu schnell, der Spitzenreiter fuhr mit Tempo 88 in die Radarfalle. In der Mittagszeit stand der Blitzer zwischen 11.45 und 12.30 Uhr in der Sauterstraße. Hier ist Tempo 30 erlaubt. 48 Fahrzeuge wurden gemessen, fünf waren zu schnell. Der schnellste Fahrer wurde mit 43 Kilometern pro Stunde geblitzt. Die dritte Kontrolle fand am Mußbacher Ortseingang in der Straße An der Eselshaut von 13.33 bis 14.03 statt. Hier wurden 76 Fahrzeuge in der 50er-Zone gemessen. Laut Polizei hielten sich hier alle an die Höchstgeschwindigkeit.