„Vorgerichtliche Mahnungen“ angeblicher Rechtsanwälte aus München mit Forderungen von 289,50 Euro, flattern in den vergangenen Tagen in Briefkästen in Haßloch und in der Verbandsgemeinde Deidesheim, teilt die Polizei mit. Darin unterstellt der Verfasser der Briefe, die jeweiligen Adressaten hätten einen Dienstleistungsvertrag bei einem Glücksspielunternehmen abgeschlossen, aber keine Zahlung geleistet. Zum Bezahlen soll laut Polizeibericht ein beiliegender QR-Code gescannt und ein SEPA-Mandat (Einzugsermächtigung) erteilt werden. Die Polizei warnt vor solchen Schreiben. Keinesfalls sollten Lastschriftmandate erteilt werden. Betroffene können sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.