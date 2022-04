Eine neue Masche von Betrugsmaschen meldet die Polizei. „Ich habe eine neue Nummer.“ Mit diesem Satz soll Empfängern von Textnachrichten weisgemacht werden, dass sich die Erreichbarkeit eines nahen Angehörigen geändert hat. Dann bittet der Absender um eine dringende Überweisung, weil er aufgrund des Rufnummernwechsels noch keinen Zugriff auf das Online-Banking habe. So ließ sich am Dienstag laut Polizeibericht eine 73-Jährige aus Deidesheim dazu verleiten, für ihre vermeintliche Tochter Überweisungen in Höhe von rund 2400 Euro zu veranlassen. Wegen technischer Probleme ging das Geld nicht raus. „Zum Glück!“, stellen die Beamten fest. Eine Nachfrage bei der richtigen Tochter unter der alten Nummer habe den versuchten Betrug aufgeklärt. Die Beamten raten bei solchen Textnachrichten, den Kontakt mit den Verwandten zu suchen und Betrugsversuche umgehend der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.