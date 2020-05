Die Polizei, dein Freund und Helfer: Haßlocher Ordnungshüter haben am Samstagabend einem Schafbock aus einer misslichen Lage befreit. Spaziergänger hatten die Polizei darüber informiert, dass sich im Schafsgehege am Ende der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße ein Schafbock derart mit seinen Hörnern in einem Netz verheddert habe, dass er sich nicht mehr eigenständig befreien könne. Die beiden eingesetzten Beamten fanden die Situation wie beschrieben vor. Mutig betraten sie das Gehege, heißt es im Polizeibericht, und fixierten den herzzerreißend blökenden Bock „in bester Polizeimanier“ so lange auf dem Boden, bis sie das Netz zerschnitten hatten. Der Schafbock sprang freudig und – wie die Polizei schreibt – „vermutlich dankbar“ von dannen. Der Besitzer der Schafherde konnte noch nicht ermittelt werden.