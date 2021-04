Die Polizei hat am frühen Sonntagabend einen Streit zwischen betrunkenen Heranwachsenden beendet. Ein Leser machte die RHEINPFALZ am Dienstag auf den Vorfall aufmerksam. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei eine Beleidigung auf dem Rewe-Parkplatz Auslöser der Fehde gewesen. Diese habe sich dann in Richtung Lidl-Markt verlagert. Ein Beteiligter erlitt eine Platzwunde. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt, wollte aber nicht ins Krankenhaus. Die Polizisten nahmen die Personalien von zehn Menschen auf, prüften deren Promillewert – wobei sich ein Heranwachsender verweigerte – und erteilten Platzverweise.