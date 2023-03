Die Kriminalstatistik für das Jahr 2022 der Polizeiinspektion Haßloch weist weniger Straftaten als ein Jahr zuvor auf. In verschiedenen Bereich gibt es ganz gegensätzliche Entwicklungen.

Die Polizeiinspektion Haßloch ist für Gemeinde Haßloch (rund 21.000 Einwohner) und die Verbandsgemeinde Deidesheim (rund 13.000 Einwohner) mit den Ortschaften Deidesheim, Forst, Meckenheim, Niederkirchen und Ruppertsberg zuständig. Im gesamten Bereich kam es 2022 zu 1794 Straftaten (2021: 1899). Aufklären konnten die Beamten 1045 (1207) Fälle. Die Aufklärungsquote von 58,2 Prozent liegt damit unter der des Vorjahres (63,6 Prozent). In Haßloch ereigneten sich 1309 Fälle, im Bereich der Verbandsgemeinde Deidesheim waren es 485. Die Statistik erfasst dabei lediglich die der Polizei bekannten und damit registrierten Straftaten.

In der Kriminalstatistik werden die Straftaten nach Obergruppen unterschieden. Rohheitsdelikte (Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung) mit 19 Prozent und Straftaten gegen die persönliche Freiheit sowie Diebstähle (mit und ohne erschwerende Umstände) mit 30 Prozent machen dabei fast die Hälfte der Straftaten aus. Die größte Gruppe sind allerdings die „Sonstigen Straftatbestände“ (31 Prozent). Darunter fallen Sachbeschädigungen (248), Beleidigungen (155), Widerstand gegen die Staatsgewalt/Vergehen gegen die öffentliche Ordnung (85) und Hausfriedensbruch (70). Es gab auch 121 Verstöße gegen strafrechtliche Nebengesetze (2021: 266) registriert. Dies ist ein deutlicher Rückgang um mehr als die Hälfte. Hier stellen Rauschgiftdelikte mit 79 Fällen den größten Anteil in dieser Obergruppe dar (2021: 207). Hier ist ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Verstöße gegen das Waffengesetz sind dagegen angestiegen (25, 2021: 14).

„Sichere Region“

„In der Gesamtbetrachtung ist Haßloch eine sichere Region“, sagt Polizeihauptkommissar Frank Hoffmann, Leiter der Polizeiinspektion Haßloch. Auffälligkeiten in der vorliegenden Kriminalstatistik, wie die Zunahme bei „schwerem Diebstahl“ oder bei den Fahrraddiebstählen werden differenziert betrachtet. In einigen Fällen seien die Zahlen leicht zu erklären, in anderen werde man die Entwicklung intensiv beobachten, um die Ursachen zu analysieren. Außer den genannten Auffälligkeiten bei den Diebstählen und Fahrraddiebstählen gebe es keine besonderen Schwerpunkte, zeigt sich Hoffmann zufrieden.

Auch wenn die Häufigkeitszahl, die als Indikator für Sicherheit herangezogen wird, für Haßloch hoch erscheint, ist hängt sie als statistischer Wert von einzelnen Faktoren ab. Hier schlagen laut Hoffmann gerade die hohe Zahl an Fahrraddiebstählen zu Buche. Die „Häufigkeitszahl“ bezeichnet die Anzahl der polizeilich registrierten Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner. Sie liegt in Haßloch bei 6475, für die VG Deidesheim bei 4143. Zum Vergleich: Polizeidirektion Neustadt 5835, Polizeipräsidium Rheinpfalz 6720, Land Rheinland-Pfalz 5888.

Info

Die ausführliche Statistik gibt es auf der Seite der PI Haßloch unter www.polizei.rlp.de/?id=1309.