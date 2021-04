Nach Bürgerhinweisen kontrollierte die Polizei Haßloch am Montag zwischen 16.30 und 17 Uhr in der Albert-Schweizer-Straße das Durchfahrtsverbot, das nur für Anlieger nicht gilt. Von zehn kontrollierten Autofahrern waren es zwei, die dort unberechtigt unterwegs waren und ein Verwarnungsgeld bezahlen mussten. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.