Mit einem 2:0-Sieg beim Verbandsligisten SV Ober-Olm am Dienstagabend hat sich Frauenfußball-Regionalligist 1. FFC Niederkirchen für das Halbfinale des Verbandspokals Südwest qualifiziert. Am Sonntag, 14 Uhr, gastiert der FFC in seinem letzten Punktspiel dieser Saison beim Tabellenzweiten SC Bad Neuenahr.

„Das war ein teuer bezahlter Sieg, da sich Jasmin Mackert eine Muskelverletzung zugezogen hat“, stellt Niederkirchens Trainer Andreas Hack nach der Rückkehr aus Rheinhessen fest. Spielerisch habe seine Mannschaft nicht überzeugen können, aber das sei für ihn verständlich gewesen. „Meinen Spielerinnen steckte noch das Spitzenspiel zwei Tage zuvor gegen den 1. FC Saarbrücken in den Knochen“, erklärt er.

Nach einer torlosen ersten Hälfte hatten Janina Jüllich (49.) und Kristin Götz, die der 75. Minute eine Freistoßflanke von Annika Fend per Kopfball verwertete, für den Regionalligisten getroffen. Eine Großchance zum 3:0 ließen die Niederkirchenerinnen liegen. „Letztendlich ist Fußball ein Ergebnissport, und wir sind eine Runde weiter“, ergänzt Hack lapidar.

Schützenhilfe nötig

Der FFC hat durch den Erfolg beim Tabellenführer der Verbandsliga Südwest weiterhin die Chance, als Verbandspokalsieger in den DFB-Pokal der Frauen einzuziehen. Niederkirchen will sich aber die Option offenhalten, als Tabellenzweiter der Regionalliga Südwest den Pokalwettbewerb zu erreichen. Dafür müssten ein Sieg im Mayener Nettestadion her, in dem der SC Bad Neuenahr seit der Hochwasserkatastrophe des vergangenen Sommers seine Heimspiele austrägt. Das Team aus dem Ahrtal hat vor dem letzten Spieltag zwei Punkte mehr als die Pfälzerinnen, die derzeit Platz vier belegen. Die Niederkirchenerinnen brauchen zudem die Schützenhilfe von Meister 1. FC Saarbrücken, der den Tabellendritten 1. FC Riegelsberg schlagen muss, damit die Truppe von Trainer Andreas Hack auf Platz zwei vorrücken kann.