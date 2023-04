Im Zeichen von Neuwahlen und Ehrungen stand die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Elmstein-Iggelbach-Appenthal, der 2024 seinen 125. Geburtstag feiert.

Corona schränkte die Aktivitäten des Ortsvereins ein, wie der wiedergewählte Vorsitzende Erich Pojtinger in seinem Rechenschaftsbericht darlegte. Tatkräftige Mithilfe bei der Restaurierung des Naturdenkmals Ehrenfelsen und beim Neuanstrich des Schindhübelturms waren zuletzt die wichtigsten Arbeitseinsätze der Mitglieder. Statt traditionellem Umtrunk zum 1. Mai veranstaltete die SPD in Iggelbach 2022 ein „Weißwurst-to-go-Maifest getrennt, aber gemeinsam“, das großen Zuspruch fand, wie Pojtinger berichtete. Am kommenden Maifeiertag wird auf dem Iggelbacher Dorfplatz wieder unter dem Maibaum gefeiert.

Bei den Neuwahlen gab es in der Vorstandsriege nur einen Wechsel: Für Regina Zimmer, die nicht mehr kandidierte, wurde Daniela Mock-Lendle zur Zweiten Vorsitzenden gewählt.

Die 91-jährige Gertrud Landbeck wurde für 70 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt. Bruno Flockerzi, Ludwig Feuchter und Theo Reif erhielten die Ehrenurkunde für 50 Jahre Parteizugehörigkeit, Ruth Neubauer für 40-jährige Mitgliedschaft.

Vorstand

Vorsitzender Erich Pojtinger, Zweite Vorsitzende Daniela Mock-Lendle, Schriftführer Werner Gabler, Kassierin Monika Marx.