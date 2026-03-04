Unter dem Motto „Dennoch erhebe ich mich“ ruft die International School Neustadt Schüler zum Poetry-Day-Wettbewerb auf. Einsendeschluss ist am 15. März.

Zum Unesco-World-Poetry-Day ruft die International School Neustadt (ISN) Schüler in Neustadt und Umgebung dazu auf, eigene Gedichte einzureichen. Mitmachen können Kinder der Klassenstufen sechs bis zwölf – auf Deutsch oder Englisch.

Das Motto lautet „Dennoch erhebe ich mich – Widerstandsfähigkeit durch Poesie feiern“. Einsendeschluss ist am Sonntag, 15. März. Beiträge sollen laut International School Neustadt per E-Mail an poetryday@is-neustadt.de gesendet werden. Eine Jury aus Literatur und Bildung wählt die Finalisten aus. Dazu gehören Sinah Clos (Gymnasiallehrerin am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt, Spoken-Word-Künstlerin und Poetry Slammerin), Florian Arleth (Verleger des Brot&Kunst-Verlags, Lyriker und Autor) sowie die ISN-Lehrer Lisa Guilpain, Madeleine Hudson und Michael Kress.

Das Finale findet am Freitag, 20. März, 18 Uhr, an der International School Neustadt, Haardter Straße 1, statt. Durch den Abend führt Poetry Slammer Markus Becherer.