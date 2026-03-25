Gleich 13 Wortkünstler(innen) werden bei den beiden Veranstaltungen dabei sein.

Das große Interesse und gleichzeitig die begrenzte Anzahl von Plätzen im historischen Gewölbekeller veranlasst das Weingut Bassermann-Jordan, das Format seines seit zwei Jahren stattfindenden Poetry-Slams zu erweitern. Statt nur an einem, wird es jetzt am Freitag und Samstag an zwei Abenden nacheinander in der „Unterwelt“ des Deidesheimer Weinguts stattfinden.

„Wir wollten auf jeden Fall den Keller, der sich durch seine Originalität auszeichnet für den Poetry-Slam bewahren und haben uns deshalb entschieden, aufgrund der großen Nachfrage der Besucher, aber auch der Mitwirkenden, dies zu erweitern“, sagte Geschäftsführerin Nazmiye Uzun. So trifft sich am Freitag und Samstag, 27. und 28. März, jeweils ab 19.30 Uhr die deutsche Elite der Poetry-Slam-Szene an der Weinstraße. Es werden altbekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen und hören sein. Bei der von Sarah Angelmahr moderierten und von Anna Hochscheid organisierten Veranstaltungen werden gleich 13 Wortkünstler(innen) an den beiden Abenden dabei sein – an jedem einzelnen aber unterschiedliche. Sinah Aline Clos, Phriedrich Chiller, Anuraj Sri Rajarajendran, Edith Brünnler, Philipp Stroh, Philipp Herold gehören dabei gleichsam zu den „Arrivierten“. Erstmals mit von der Partie sind dagegen Leander Bauer, Lena Stokoff, Georg Felsberg, Joshua Vogelgesang, Mario el Toro, Bob Reinert und Adrian Mulas. Fast alle Mitwirkenden schreiben Bücher, sind Slam-Moderator/innen, Dichter, Liedermacher oder Preisträger in Mundartwettbewerben und haben bereits Titel bei den deutschen und rheinland-pfälzischen Meisterschaften errungen.

Aufgrund der begrenzten Anzahl der Plätze ist eine Voranmeldung erforderlich. Karten (19 Euro/35 Euro für beide Abende) über den Shop auf www.bassermann-jordan.de.