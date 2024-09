Knallende Sektkorken und knallende Pointen – beides gleichermaßen verspricht der Poetry-Slam-Abend, der am Freitag, 20. September, ab 19.30 Uhr in der Heim’schen Sektkellerei in Neustadt unter dem sinnigen Motto „Prickelnde Worte“ auf dem Programm steht. Wie üblich bei dieser Form des modernen Dichterwettstreits präsentieren die Vortragenden ihre selbstverfassten Texte nacheinander in einer vorgegebenen Zeit auf der Bühne, und das Publikum entscheidet am Schluss, wer gewinnt. Als Teilnehmer angekündigt sind Karsten Hohage aus Weinheim, Spitzname „Grohacke“, der von sich selbst sagt, dass er schon zu alt für Poetry-Slam war, als er 2003 damit anfing, Sylvie Le Bonheur aus Oggersheim, die seit 2009 „im Geschäft“ ist, Mario el Toro aus Köln, der sich seit 2012 auf deutschsprachigen Bühnen tummelt, und Paula Neu, die ebenfalls schon viel Erfahrung mitbringt und jetzt nach einer Baby-Pause wieder einsteigt. Als eine Art Lokalmatadorin ist außerdem Newcomerin Sinah Clos zu erleben, die zwar in Landau lebt, aber „normalerweise“ Deutsch, Ethik und Darstellendes Spiel am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt unterrichtet. Karten (15 Euro) in der Vinothek der Kellerei, unter 06321 39260, info@heim-sekt.de oder im Webshop shop.heim-sekt.de.